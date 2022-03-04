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Aktüel Mark Zuckerberg'e 'Captcha' testi çözdürdü! Robot olduğu iddia ediliyordu
Aktüel

Mark Zuckerberg'e 'Captcha' testi çözdürdü! Robot olduğu iddia ediliyordu

En popüler internet komplo teorilerinden biri uzun zamandır Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in robot olduğu iddiasıydı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 13:48:00 - 2022-03-04 13:58:02

Podcast sunucusu Lex Fridman'ın, Zuckerberg ile yapacağı röportaj öncesi 'captcha' olarak bilinen “robot değilim” testi çözdürmesi komik anlar ortaya çıkardı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in robot olduğu iddiası uzun süredir internetin en sevilen komplo teorilerinden ve espri noktalarından biriydi. Lex Fridman isimli podcast sunucusu bu iddialara eğlenceli bir şekilde değindi. Fridman, röportaj için buluştuğu Zuckerberg'e programa başlamadan önce bir kağıt uzatarak "Lütfen trafik ışığı içeren bütün fotoğrafları işaretleyin" dedi.

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