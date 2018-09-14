Mark Mobius: Faiz artırmak bir çözüm değil

CNBC'ye konuşan Mobius, Türkiye'nin, Arjantin'in geçen ay yaptığı 15 puanlık faiz artışının sonuçlarını incelemesi gerektiğini söyledi.

Mobius, "Çözüm, sadece yabancı yatırımcının değil yerli yatırımcının da güvenini kazanmak. Güven kazanmak için bütçeleri dengeleyecek politikalar izlenmesi gerekiyor" dedi.

Mobius, Türkiye'nin bir diğer gelişmekte olan ülke olan Arjantin'i izlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi, "Faiz artışı yeterli olmayacaktır, bunu çeşitli örneklerle gördük. Arjantin bu konuda güzel bir örnek, yatırımcılar hükümete güvenmiyorsa faiz artırmanın bir önemi yok" dedi.

Mobius bunun yanında, Türkiye gibi, finansal reformların yapıldığı ülkelerde yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi; ancak, bu reformlar uygulamaya geçene kadar beklemek gerektiğini ekledi.

KAYNAK: DHA