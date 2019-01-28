Marjinal 'sol'un homo aşkı!

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Bütün dünyada organize bir şekilde yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlara en büyük destek ise Batı’nın fonladığı dernek ve vakıflarla birlikte sol görüşlü marjinal medya organlarından geliyor.

Özellikle Türkiye’deki solak medya LGBTİ sapkınlarına her fırsatta destek vererek eşcinselliği meşru bir zemine oturtma çabası yürütüyor.

Marjinal sol sitelerin "eşcinsel" ilgisi

Türk toplumunnun milli ve manevi değerlerine savaş açmış olan solak medya, hem sosyalizm gibi ateizm kökenli ideolojileri hem de LGBTİ gibi cinsel sapkınlık ile gençleri hedef alıyor.

Marjinal sol görüşlü bazı siteler gençleri hedef alarak ülkemizde zemin bulmaya çalışan LGBTİ ve Kaos GL gibi sapkın oluşumları savunan çok sayıda içeriğe sahip. Marksist.org, haber.sol.org ve Birgün gazetesi gibi solcuların borazanlığını yapan siteler LGBTİ destekçisi içerikleriyle eşcinsel sapkınların dayanak noktası oluyor.

Gençlik büyük tehlike altında!

Özellike genç yaştaki insanları hedef alan ateizm ve eşcinsellik furyası, gençleri kirli yöntemlerle zehirleyerek milli ve manevi değerlerden uzaklaştırıp kendi karanlık dünyalarının içine çekiyor. Ardından uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürüklenen ‘ahlak’tan arındırılmış insanlarda kolaylıkla marjinal örgütlerin ağına düşebiliyor. Bunun için ise en elverişli araç olarak da internet platformlarını kullanıyorlar. İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında çok sayıda eşcinsel içeriğe sahip sayfalar bulunurken Google Play ve App Store gibi sanal mağazalarda da eşcinsel içeriklere sahip ve eşcinselleri tanışmasını sağlayan birçok uygulama yer alıyor.

HDP ve sapkınlar birbirine dayanıyor

Hiçbir milli ve manevi değeri kabul etmeyen ideolojik görüşleriyle beraber eşcinselliği ‘özgürlük’ gibi sunan marjinal solak siteler, Marksist-Leninist terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’ye de alenen arka çıkıyor.

Eşcinsellerin desteğini arkasına alan Kandil’in partisi HDP de her seçim döneminde eşcinsellerin sözde haklarını savunmak amacıyla söylem geliştirerek LGBTİ sapkınlığının Türkiye’deki hamiliğini üstleniyor.

İnsan nesli için büyük bir tehdit unsuru olan eşcinsel sapkınlığı savunan HDP, kendisini Müslüman Kürt halkının temsilcisi olarak da göstermekten geri durmuyor.

İşte bazı sol görüşlü sitelerde yer alan sapkınlığı savunan haberler;





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