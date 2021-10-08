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Biyografi Marius Sumudica kimdir? Marius Sumudica nereli kaç yaşında? Marius Sumudica çalıştırdığı takımlar
Biyografi

Marius Sumudica kimdir? Marius Sumudica nereli kaç yaşında? Marius Sumudica çalıştırdığı takımlar

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar el sıkıştıklarını açıkladı. Peki Marius Sumudica kimdir? Marius Sumudica nereli? Marius Sumudica kaç yaşında? Marius Sumudica hangi takımları çalıştırdı? İşte Marius Sumudica hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 10:59:00 - 2021-10-08 11:03:38
Marius Sumudica kimdir? Marius Sumudica nereli kaç yaşında? Marius Sumudica çalıştırdığı takımlar

Yeni Malatyaspor’da İrfaz Buz ile yollarının ayırmasından sonra yeni teknik direktör de belli oldu. Yeni Malatyaspor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı. Malatya kulübünden yapılan açıklama şöyle;” Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Marius Sumudica kimdir?

Marius Sumudica 4 Mart 1971 tarihinde Bükreş’de doğdu. Rumen teknik direktör ve santrfor mevkisinde oynamış eski futbolcu. Türkiye’de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Sumudica, son olarak Romanya’da CFR Cluj takımında görev almıştı.

Marius Sumudica

Marius Sumudica

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