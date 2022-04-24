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Dünya ‘Mariupol’deki yıkım bu yüzyılın en büyüğü’
Dünya

‘Mariupol’deki yıkım bu yüzyılın en büyüğü’

ABD ziyaretinde Başkan Biden’la Beyaz Saray’da görüşen Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya’nın ele geçirdiği Mariupol kentindeki durumun muhtemelen “bu yüzyılın en büyük felaketi” olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:01:00 -
‘Mariupol’deki yıkım bu yüzyılın en büyüğü’

Haftalardır ağır bombardıman altında olan, binlerce kişinin öldüğü ve büyük bölümü yıkılan Mariupol’deki durumun muhtemelen “bu yüzyılın en büyük felaketi” olduğunu söyleyen Şmihal, “Rusya’dan kurtardığımızda kentte korkunç görüntüler göreceğiz” dedi.

Ukrayna Başbakanı, Mariupol’de Rusya’ya karşı direnişin sürdüğü son yer olan Azovstal çelik fabrikasında çok sayda kadın ve çocuk bulunduğunu ve bu kişilerin tahliyesi için çabaların sürdüğünü ifade etti.

Bu arada; Rusya’nın çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerine yönelik bombalamasının sürdüğü belirtildi.

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