‘Mariupol’deki yıkım bu yüzyılın en büyüğü’

Haftalardır ağır bombardıman altında olan, binlerce kişinin öldüğü ve büyük bölümü yıkılan Mariupol’deki durumun muhtemelen “bu yüzyılın en büyük felaketi” olduğunu söyleyen Şmihal, “Rusya’dan kurtardığımızda kentte korkunç görüntüler göreceğiz” dedi.

Ukrayna Başbakanı, Mariupol’de Rusya’ya karşı direnişin sürdüğü son yer olan Azovstal çelik fabrikasında çok sayda kadın ve çocuk bulunduğunu ve bu kişilerin tahliyesi için çabaların sürdüğünü ifade etti.

Bu arada; Rusya’nın çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerine yönelik bombalamasının sürdüğü belirtildi.