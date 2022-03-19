Mariupol’de yaşlılar, savaş nedeniyle felç geçirerek hayatlarını kaybediyor

Tartışmalı Donetsk bölgesinde bir mayın temizleme yardım kuruluşu, Rus güçlerinin Ukraynalı çalışanları kendi halkına karşı savaşmaları için zorla askere aldığını söyledi.

Resmi rakamlara göre Mariupol’da en az 2 bin 357 kişi hayatını kaybetti, ancak gerçek sayı çok daha yüksek olabilir. Su, elektrik, ısınma ve gıda sevkiyatlarının kesilmesi sebebiyle, milyonlarca insan açlık, susuzluk veya hayati ilaç eksikliği sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Ukrayna’da ve başka yerlerdeki mayınları temizleyen The HALO Trust yardım kuruluşundan bir çalışan, şehirden kaçmadan önce, insanları öldürülmesi ve evlerinin yıkılması gibi suç eylemlerine tanık olduğunu anlattı. Çalışan, “Durum korkunç, cehennemi yaşadık. Evimi bile bombaladılar. Bombardıman yapmadıkları veya hava saldırısı düzenlemedikleri bir gün, hatta iki saat bile hatırlamıyorum” dedi.

The HALO Trust çalışanı, “Her gün korkunç bombardımanlara maruz kaldık, sadece iyi olduğunuzu bildirmek için bile kimseyi arayamadık çünkü telefonlarımızı şarj edecek elektrik yoktu. Su da yok. Kuyu bile bombalandı. Isıtma imkanı da yoktu, bu yüzden alt kattaki sığınaklarda kalın giysilerle kaldık” dedi.

Çalışan, “Tanıdığım birçok insanın öldüğünü gördüm. Kuyusundan su paylaşan bir adam ailesi ile birlikte öldü. Kadınlar korkmuştu, çocuklar ağlıyordu” ifadelerini de sözlerine ekledi.

Aynı zamanda “Yaşlılar bu savaşın yol açtığı felç sebebiyle evlerinde ölüyorlar. Kimse cesetlerini evlerinden almıyor” dedi.

Çalışan, çarşamba günü bir karavanla kasabadan kaçarken, gitmeyi reddeden anne ve babasını geride bırakmak zorunda kaldı.

The HALO Trust çalışanı sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Meslektaşlarımız, yine The HALO Trust’ta çalışan ve arabasıyla kaçmayı başaran başka bir kadın meslektaşımızı yolda gördü. Evi Grad roketleri tarafından vurulmuş ve yanmış. Birlikte şehir merkezine gittik. Tam olarak anlatmak mümkün değil. Her şey yıkılmış. Artık yüksek binalar yok, füzelerle vuruldular ve içlerinde büyük delikler var. Binaların yarısı yanıyor.”