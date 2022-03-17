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Gündem Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler tahliye edildi
Gündem

Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler tahliye edildi

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:21:00 - 2022-03-17 23:34:55
Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler tahliye edildi

Mariupol’daki vatandaşların güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar devam ediyor.

MSB, bölgede tam güvenlik kontrolü sağlandığında tahliyeler başlayacak haberini vermişti.

65 Kişi tahliye edildi

Gelen bilgilere göre ise, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi konusunda Sergey Lavrov beni aradı, şartlar yavaş yavaş oluşuyor bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik. Fakat diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafla da insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

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