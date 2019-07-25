0553 313 94 23

Mario Draghi: Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
Mario Draghi: Önemli ölçüde parasal teşvikler gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Almanya gibi imalatın çok önemli olduğu ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini belirterek, "Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son gelen verilerin küresel ekonomik büyümede zayıflığa işaret ettiğini belirten Draghi, zayıf kalan ekonomik büyümenin, küresel ticaret gerilimleri ve belirsizliklerin yansıması olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik görünümün kötüye gittiğine işaret eden Draghi, Çin'deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve anlaşmasız bir Brexit olasılığının görünümü etkilediğini vurguladı.

ECB Yönetim Kurulu'nun, orta vadeli enflasyon görünümünün hedefin gerisinde kalması halinde harekete geçmeye kararlı olduğunu belirten Draghi, "Cari enflasyondan memnun değiliz. Bugün görülen düşük enflasyonu kabul etmemiz söz konusu değil. Kalıcı düşük enflasyon oranlarını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün ECB'nin Yönetim Konseyi'nde enflasyon ve bankanın enstrümanları gibi konularda müzakereler gerçekleştirdiklerini aktaran Draghi, "Konsey üyeleri arasında görüş birliğinden ziyade görüşlerin birbirine yaklaşması söz konusu. Toplantıda olası faiz indirimi, varlık alımlarının büyüklüğü ve farklı bir hedefe doğru gitmemiz gerekip gerekmediği konusunda görüşme olmadı." şeklinde konuştu.

"ECB'de avro hedeflemesi yapmıyoruz"

Mario Draghi, Avro Bölgesi'nde resesyon riskini hala oldukça düşük gördüklerini ancak ekonominin düşüşe geçmesi durumunda mali politikanın çok önemli olacağını ve önemli ölçüde mali teşvikler gerekeceğini söyledi.

Draghi, "ECB'de avro hedeflemesi yapmıyoruz, fiyat istikrarını hedefliyoruz. Aynı zamanda bankanın kullanılacak enstrümanlarda herhangi bir tercih sırası yok." dedi.

Ekonomide hala güç belirtilerinin olmasına karşın Almanya gibi imalatın çok önemli ülkelerde ekonomik görünümün daha kötüye gittiğini aktaran Draghi, "Bu görünüm kötüye gidiyor. Özellikle görünüm, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gidiyor. Önemli ölçüde parasal teşvik gerekiyor." diye konuştu.

Draghi, Christine Lagarde'ın ECB Başkanı olarak aday gösterilmesinden sonra boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı'na ilişkin, "IMF Başkanlığı için müsait değilim." ifadesini kullandı.

Draghi'nin ECB Başkanlığı görevi, 31 Ekim'de sona erecek. 

ECB, faiz oranlarını sabit tuttu 

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştı. Buna göre, politika faizi sıfır, 2016'dan beri eksi olan mevduat faizi yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te bırakıldı.

Yönetim Konseyi tarafından faiz oranlarının, en azından 2020'nin ortalarına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde veya daha düşük kalması da öngörüldü. Böylece banka, politika dilinde değişikliliğe giderek faiz indirimi sinyali verdi.

ECB açıklamasında, bankanın potansiyel yeni varlık alımlarının inceleneceği belirtilerek, parasal genişleme sinyali de verildi. Herhangi bir tedbir paketinin hangi sırayla gelebileceği konusunda ise görüş belirtilmedi.

Bu arada, ECB, 2,6 trilyon avroluk tahvil alım programını Aralık 2018'de sona erdirmeye karar vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millilerden hazırlık turnuvasında ilk galibiyet
    1. Millilerden hazırlık turnuvasında ilk..
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Hasan Arat'a yeni görev
    4. 76. Venedik Film Festivali'ne doğru
    5. 'Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    6. PKK'lı teröristlere ağır darbe!
    7. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli,..
    8. S-400 sevkiyatının birinci grubu..
    9. Sinop’ta denizde akıntıya kapılan 5..
    10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    11. ’Eksik para üstü verdiniz’ diyerek..
    12. Bahadır Ceylan: Batı Nil Virüsü..
    13. Cenazede uyuşturucuya karşı pankart..
    14. 5. Uluslararası Sprint ve Bayrak..
    15. Ekonomistler faiz indirimini..
    16. Hazırlık maçı: Alanyaspor: 4 -..
    17. 'İnsan ticareti mağdurlarının yüzde..
    18. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu:..
    19. Sefa Bulut: İlgi ve yeteneklerinizin..
    20. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    21. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatı
    22. Mario Draghi: Önemli ölçüde parasal..
    23. Fatih Tezcan’dan çarpıcı açıklamalar:..
    24. Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da
    25. Galatasaray'da deprem! Haciz geldi
    26. Arslan Soydan: Bu sezon mevsimlik..
    27. Osmancık Belediye Başkan Ahmet Gelgör;..
    28. Arsenal 18 yaşındaki savunma..
    29. Mehmet Güllüoğlu: Düzce'de..
    30. Futbol: Hazırlık maçı
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı