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Spor Mario Balotelli'den flaş bir hamle!
Spor

Mario Balotelli'den flaş bir hamle!

Geride bıraktığımız sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 19 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekmişti. Son dönemde adı, Galatasaray ve Valencia ile anılan İtalyan golcüden sosyal medyada flaş bir hamle geldi. Hakkında birçok dedikodu çıkan yıldız futbolcu, Instagram'da yaptığı paylaşımla transferiyle ilgili ipucu verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 11:52:00 -
Mario Balotelli'den flaş bir hamle!

Geride bıraktığımız sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 19 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekmişti. Son dönemde adı, Galatasaray ve Valencia ile anılan İtalyan golcüden sosyal medyada flaş bir hamle geldi. Hakkında birçok dedikodu çıkan yıldız futbolcu, Instagram'da yaptığı paylaşımla transferiyle ilgili ipucu verdi.

Valencia ve Galatasaray ile adı sıkça anılan Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Mario Balotelli, sosyal medyadaki takipçilerine transferiyle ilgili flaş bir soru sordu. Geçtiğimiz sezon Mavi Şimşekler'e katılan Balotelli, Instagram Hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla dedikoduları alevlendirdi. Sürpriz hamlesi sonrasında İtalyan golcünün geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFERİNİ OYLAMAYA SUNDU

Instagram hikaye bölümünde İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario isimini yan yana koyan oyuncu, takipçilerine, "İster misiniz?" yazarak transferini oylamaya sundu. İtalyan golcü, İspanya'ya transfer kararını takipçilerinin vermesini istedi. Takipçileri ise yüzde 85 evet oyu verdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından, "Yok bu gidiyor mu, yok bu geliyor mu vs. sorular soruluyor. Şunu ifade etmek isterim ki kim gitmek istiyorsa gider. Sözleşmesi devam ediyorsa teklif getirir, kulüp de uygun bulursa gider. Gidenin yerine en iyisini alırız. Gelecek olanı duyururuz. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hele ki kulübün üstünde kimse olamaz. O yüzden siz rahat olun. Kulüp klişelerden ibaret değil. Değerleriyle, duruşuyla, davranışıyla kendini gösteren ve kurumsallaşandır." açıklamasını yaptı.

Monza'dan Süper Lig'in yolunu tutan deneyimli golcü, Akdeniz ekibinin formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı. Balotelli'nin Adana Demirspor'daki sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor ancak başarılı performansının ardından adı birçok kulüp ile anılıyor.


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