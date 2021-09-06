Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı

Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren ancak son dönemde performansı ve tavırları tartışma konusu olan Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp buldu. Dünyaca ünlü golcünün kardeşi Enock Barwuah Balotelli, Menemenspor'la anlaşma imzaladı.

1 yıllık sözleşme imzalandı

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu.