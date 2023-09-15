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Spor Mario Balotelli bombası! Süper Lige geri dönüyor: İşte yeni takımı...
Spor

Mario Balotelli bombası! Süper Lige geri dönüyor: İşte yeni takımı...

Yeniakit Publisher
2023-09-15 12:00:00 -
Mario Balotelli bombası! Süper Lige geri dönüyor: İşte yeni takımı...

Mario Balotelli bombası! Süper Lige geri dönüyor: İşte yeni takımı...

Sion ile sözleşmesini fesheden Mario Balotelli'nin, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'a geri dönebileceği belirtildi. İşte detaylar... 

Mavi Şimşekler, dün İsviçre'den gelen Balotelli haberleriyle büyük mutluluk yaşadı. Geçen sezon 2 milyon 620 bin euro karşılığında Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli kulübüyle sözleşmesini feshetti.

Bu haber ajanslara düştüğü sırada Adana Demirspor kulübüne yakın kaynaklar, Balotelli'nin Güney ekibine döneceği şeklinde haberler paylaştı. Başkan Murat Sancak'ın bizzat iletişimde olduğu Balotelli'nin transferin son günü olan bugün Demirspor'a dönebileceği öğrenildi.

 
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