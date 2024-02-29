Margarin kutularının içinden çıkan şoke etti!
Malatya'de trenle yolculuk yapan bir kadının valizinde margarin kutuları içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malatya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler Hekimhan Tren Garı’nda durdurulan bir yolcu treninde arama yaptı.
Kadın yolcunun valizinde uyuşturucu çıktı
Yapılan aramada bir kadın yolcunun valizinde 2 parça halinde margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili B.G., R.G. ile C.A. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.