Mardinli Alaaddin’nin koronavirüs yorumu yoğun ilgi gördü

Mardinli Alaaddin denilen vatandaşın, koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı yorumlar yoğun ilgi gördü.

Mardinli Alaaddin ‘korona felaketini neye bağlıyorsun?’ sorusu üzerine vatandaşlara seslenerek ders niteliğinde cevaplar verdi.

Sokak sokak gezdiğini söyleyen Alaaddin, “Ben sokak çocuğu olarak her yeri gezdiğimde Kuran-ı Kerim çöpte, hadisler çöpte, seccadeler çöpte ve nimet çöpte… Bu koronavirüs aslında çok bir şey değildi.” şeklinde konuşuyor.

İsrafa dikkat çeken Alaaddin, “Saolsun devlet 1000 TL gönderdi bize yardım etti. Saolsun Emniyetimiz bize yardım etti. Sokakta kimseyi aç bırakmadık, hayvanları doyurduk. Sayemizde hayvan sever oldular. İnsanlar virüsten kaçıyor. Kimse ölümden kaçamaz. Hadis kitapları çöpte. Böyle bir dünya olamaz. Halka seslendik ekmekleri çöpe atmayın. Allah’ın kelamını çöpe atmayın. Bu bir iyi alamet değil. O kelamını çöpe atanlara bulaştır işi Ya Rab! Senden kaçamazlar. Bir yetimi sevindirseydiniz ne olurdu? Herkes birbirine yardımcı olmalı.” ifadelerini kullanıyor.