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Yerel

Mardin'de yıldırım faciası: Çoban hayatını kaybetti, 150 hayvan telef oldu

Mardin'de iki kardeş hayvan otlatırken yıldırım düştü. Olayda büyük kardeş hayatını kaybederken 150 hayvan telef oldu. Küçük kardeş ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:37:00 -
Mardin'de yıldırım faciası: Çoban hayatını kaybetti, 150 hayvan telef oldu

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Sulakdere Mahallesi'nde Ramazan Yılmaz kardeşi Azat ile otlattıkları hayvanlarını ağıla götürdükleri sırada bölgeye yıldırım düştü.

Mahalle halkının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ramazan Yılmaz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Ramazan Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Azat Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayda 150 hayvan da telef oldu.

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