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Yerel

Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda yaklanan 4 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 08:50:00 -
Mardin’de uyuşturucu operasyonu

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma yapıldı.

Midyat ilçe girişinde durdurulan iki araçta, detektör köpeği Nily'nin de katılımıyla yapılan aramda 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı tutuklandı.

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