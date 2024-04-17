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Yerel Mardin’de tır, minibüse ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
Yerel

Mardin’de tır, minibüse ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 15:21:00 -
Mardin’de tır, minibüse ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın hafif ticari araca ve minibüse çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14.30 saatlerinde plakası belirlenemeyen tır, 34 CVK 840 plakalı minibüs ile bir hafif ticari araca çarptı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

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