Mardin’de tır, minibüse ve hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın hafif ticari araca ve minibüse çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, 14.30 saatlerinde plakası belirlenemeyen tır, 34 CVK 840 plakalı minibüs ile bir hafif ticari araca çarptı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili ilgili inceleme başlatıldı.
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