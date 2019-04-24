Mardin'de terör saldırısı! Mardin'in Ömerli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu zırhlı araçta hasar meydana geldi

Mardin'in Ömerli ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu zırhlı araçta hasar oluştu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ömerli ilçesinde kırsal Taşlıca ile Kaynakkaya mahalleleri arasında askeri zırhlı aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta hasar meydana geldi. Bölgede terör örgütüne yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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