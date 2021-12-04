Mardin'de polise kalleş tuzak! Son anda fark edildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.
Mardin'de bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.
Yakalanmaları için çalışma başlatıldı
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.