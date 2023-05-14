Mardin’de oy verme işlemlerine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Mardin’de de başladı. 695 bölgede bin 846 sandıkta 541 bin 445 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

695 bölgede bin 846 sandıkta 541 bin 445 seçmenin oy kullanacağı Mardin’de de oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başladı. En fazla seçmen sayısının olduğu Kızıltepe ilçesinde ise 162 bin 113 seçmen, 538 sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. (İLKHA)

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