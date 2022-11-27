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Yerel Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Yerel

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 12:16:00 -
Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Alakuş Mahallesi mevkiinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan Fahri Çelik, Sultan Çelik ve Garibe Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Sırrı Çakmak ile Fatma Çelik yaralandı.

Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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