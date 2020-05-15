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Mardin’de kumar oynayan 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 44 bin 100 lira ceza

Mardin’in Artuklu ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:38:23 -
Mardin’de kumar oynayan 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 44 bin 100 lira ceza

Mardin’in Artuklu ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza kesildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel ahlaka karşı işlenen suçlar kapsamında, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynayan şahısların tespitine yönelik titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Artuklu ilçesinde ofis olarak kiralanan 1 adreste kumar oynatıldığını tespit edildi. Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, kumar oynarken üzerine zar atmak için kullanılan 1 adet yuvarlak tabla, 4 adet zar ve 2 bin 850 lira para ele geçildi. Kumar oynadığı tespit edilen ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 14 şahsa toplamda 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.


Kumar oynatıldığı tespit edilen adres 30 gün süreyle mühürlenirken kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı.

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