Mardin'de katliam! Anne, baba ve minik kızları başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Gündem

Mardin’de katliam! Anne, baba ve minik kızları başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin’de katliam! Anne, baba ve minik kızları başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin'de son yılların en büyük katliamlarından biri yaşandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33) ile eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), evde silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan aileden haber alamayan komşuları, dün gece mahalle muhtarı ile ailenin oturduğu eve kapıyı açarak girdi.
Evde başlarından silahla vurulmuş halde Mehmet K. (37), eşi Berna K. (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli K'yi gören muhtar ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yorumlar

sukru

Artık tahammülümüz kalmadı. Böyle alçakça cinayetlere idam cezası gelmezse daha çok böyle masumların kanı akıtılır. Dünyaya demokrasi getirdiğini söyleyen abd kendisinde böyle bir olay olduğunda, ipmi, elektrikmi, zehirli iğnemi deyip ölümlerden ölüm beğendiriyor. Bizim dinimiz kısata hayat vardır diye boşunamı diyor. Kısas olsa bu cinayetlerin yüzde doksanı olmazdı.
