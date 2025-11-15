Mardin’de “Huzur ve Güven” uygulamasında 62 sürücüye ceza
Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen “Huzur ve Güven” uygulamasında bin 126 araç kontrol edildi, 62 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetime 63 ekipten oluşan 193 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 36 okul çevresi, 45 umuma açık yer, 36 metruk yapı ile 34 park ve bahçe incelendi.
Uygulamalarda toplam 3 bin 47 kişi sorgulandı. Araç ve sürücülere yönelik denetimlerde ise bin 126 kontrol yapıldı; bunların sonucunda 62 sürücüye ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.