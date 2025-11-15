  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakanlıklar peş peşe uyarıyor! Gıda zehirlenmesinde kulaklara küpe olacak mesajlar

CHP temiz siyasete İstanbul il başkanlığından başladı! Viladasını alan geldi… Bilindiği gibi partinin içine etmişlerdi

Bunlar provokatör mü manyak mı? Kabe’ye giden kadından “yakışıklı çocuklar” videosu

Koyunların garip davranışı şehidi haber verdi! 90 yıllık mezarın sırrı ortaya çıktı: O alanı kazınca...

Maduro Amerikalılara seslendi: Yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Yürekler ağza getiren olay! Çok sayıda yaralı var

Muhalif Gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken Murat Kurum çıkışı "En Başarılı Bakanlardan Biri"

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi
Gündem Bakan Yerlikaya'dan şehir eşkıyalarına kötü haber
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan şehir eşkıyalarına kötü haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya'dan şehir eşkıyalarına kötü haber

Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "‘Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye’ caydırıcı cezalar geliyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini belirterek ‘Biz Gereğini Yaparız’ mesajında bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni kanun teklifine göre ‘Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye’ caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi. Mevcut kanunda ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor.

 

Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği Yapıldı İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz.

Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir."

İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!
İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!

Gündem

İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde
Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Gündem

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Merak edilen soruları cevaplayacak! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Akit TV’de
Merak edilen soruları cevaplayacak! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Akit TV’de

Medya

Merak edilen soruları cevaplayacak! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu akşam Akit TV’de

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması
İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısır’da! Öncelikli konu: İnsani yardımların Gazze’ye daha hızlı ulaşması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi
Ekonomi

Rusya ile Türkiye arasında yeni rezervasyon: Ruslar tercihini yaptı! Bakın Ersoy, 50 milyar dolara yükseldi

Rusya ve Türkiye arasında Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen yeni rezervasyon ile ilgili 2025 yılı için çok iyi bir sezonun s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23