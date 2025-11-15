  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güne yine şehit haberiyle başladık... Manisa'da feci kaza

Örgüt karargâhında kameralar tek tek söküldü! Kamera korkusunun ecele faydası yok

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi

AK Parti'li Mustafa Varank'tan CHP'li Milletvekilini perişan etti: "Biz Hırsıza Hırsız Deriz!"

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

CHP’nin içine s.çtılar! CHP Silivri Meclis Üyesi Cemal Şener'den Olay Sözler

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Yerel Vatan hainleri belki biraz utanır Türk bayrağının gökteki nöbetçisi karga
Yerel

Vatan hainleri belki biraz utanır Türk bayrağının gökteki nöbetçisi karga

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Şiddetli rüzgarda dalgalanan Türk bayrağına konmakta ısrar eden karga, eğlenceli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Cumhuriyet Meydanı’ndaki göndere asılı Türk bayrağı sert rüzgarda dalgalanırken, bir karga bayrağın üzerine konmak için dakikalarca mücadele verdi. Rüzgarın etkisiyle defalarca havalanmak zorunda kalan karga, her seferinde yeniden dönerek bayrağa tutunmaya çalıştı. Zaman zaman havada dönerek yeniden yaklaşan karga, rüzgarın şiddetine rağmen birkaç kez bayrağın üzerine konmayı başardı. Karganın ısrarlı mücadelesi hem eğlenceli hem de ilginç görüntüler oluşturdu.

Meydanda bulunan vatandaşlar da bu sıra dışı anları ilgiyle izledi.

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi
Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi

Dünya

Irak Türkmen Cephesi’nin Mecliste eli güçlendi! Irak'ta tarihi Türkmen zaferi

Türkiye’ye Karşı "Aşil Kalkanı": Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor
Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Dünya

Türkiye’ye Karşı “Aşil Kalkanı”: Yunanistan, mevzilerini İsrail teknolojisiyle güçlendiriyor

Kültür hazineleri geri dönüyor!
Kültür hazineleri geri dönüyor!

Kültür - Sanat

Kültür hazineleri geri dönüyor!

Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı
Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

Gündem

Türkiye’de peş peşe mesajlar! Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti
Gündem

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in ormanlardan çiftliklere, meyve bahçesinden yüzlerce dönümlük fidanlıklara, 45 ikametgâh binasından fabrikalar..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23