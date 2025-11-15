Şehitleri iğrenç emellerine alet etti! Sözcü'den görülmemiş rezillik

Türkiye nakliye uçağı kazasında şehit olan 20 Mehmetçik için ağlarken, Sözcü gazetesi cenazelerden bile siyasi rant devşirmeye kalktı.

Sözcü’nün bugünkü manşetinde, cenazesi Ankara’dan kalkan şehit naaşlarının varaklı çıta yer alan tabuta konulduğunu, diğer 5 şehirdeki merasimlere şehitlerin normal tabutlarda getirildiği öne sürüldü.

Sözcü, şehitlerin “protokol şehidi ve halkın şehidi” olarak ayrıldığı yalanını manşet yaptı.

Sözcü gazetesinin haberinde, “Ankara’da devlet erkanının katıldığı törende 3 şehit altın varaklı tabutla getirildi. Kahramanlar, diğer illerde normal tabutla uğurlandı. Ankara’da devlet protokolü, diğer illerde halk protokolü vardı. Şehit tabutlarındaki vicdan yaralayan ayrımcılık cenazelere böyle yansıdı” denildi.

Sözcü'nün baştan sona dezenformasyon içeren manşeti

PROTOKOLE HAS DEĞİL

Ankara’da varaklı çıtaları bulunan tabutların rutin uygulama olduğu öğrenilirken, bu yalanı açığa çıkaran en büyük faktör, Sözcü'nün "halkın şehidi" diye ötelemeye çalıştığı diğer şehirlerdeki cenazelerde de devlet erkanının katılım sağlamış olmasıydı.

Adalet, Milli Eğitim, İçişleri ve Gençlik Spor Bakanlarının katıldığı bütün merasimlerde devlet erkanı hazır bulunmasına rağmen 'varaklı tabut' gibi özel bir uygulamanın yer almadığı kaydedildi.

Cenazelerin tamamında devletin ve halkın iç içe, omuz omuza şehitlere olan son vazifelerini yerine getirdiği görüntülendi.

Sözcü gazetesi bütün bunlara rağmen büyük bir dezenformasyona imza attı.

Başkan Erdoğan’ın iştirak ettiği şehit cenazelerinde de ‘altın varaklı tabut çıtası’ şeklinde özel bir uygulama yer almıyor.

DEVLET MİLLET OMUZ OMUZA

KARABÜK: Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Camisinde düzenlenen cenaze merasiminde şehidin ailesinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin yer aldı.

KIRKLARELİ: Şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli’nde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

KONYA: Şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasimine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ: Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN: Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Haber7

