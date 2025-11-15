Milli maç heyecanı! Türkiye Bulgaristan’a karşı Hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımın grup mücadelesindeki durumu ve maçın önemi nedeniyle futbolseverler “TV8 canlı izle” sorgularına yoğun ilgi gösteriyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bu akşam Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımın grup mücadelesindeki durumu ve maçın önemi nedeniyle futbolseverler “TV8 canlı izle” sorgularına yoğun ilgi gösteriyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bu akşam oynanacak Bulgaristan maçı için sahaya çıkıyor. Saat 20.00'de TV8'den canlı yayınlanacak mücadele, grubun kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Milli takımın alacağı sonuç merak edilirken, maçı canlı takip etmek isteyenler TV8 yayın akışını araştırıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi bugün saat 20.00'de oynanacak.

Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Türkiye-Bulgaristan maçını aşağıdaki bağlantı aracılığı ile şifresiz naklen canlı olarak izleyebilirsiniz.

MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya 12

2- Türkiye 9

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0