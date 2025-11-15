Yunanistan’dan ‘NATO’ oyunu: Sonunda patladı!
Yunanistan’ın sosyal medyada NATO desteği varmış gibi gösterdiği tartışmalı “Orion 2025” paylaşımı kısa sürede patladı!
Yunanistan’ın Orion 2025 Özel Harekat Kuvvetleri tatbikatını NATO’yla ilişkilendirme çabası sosyal medyada şok bir geri çekilmeyle sonuçlandı.
TurDef’in özel haberine göre, Atina’nın Rum Yönetimi’ni İttifak’ın yanındaymış gibi gösteren paylaşımı, NATO’nun kendi Facebook hesabında belirmesiyle krize dönüştü. Bir süre sonra gönderi sessizce silindi.
OYUNU SONUNDA PATLADI!
ABD, Avrupa ve İsrail dosyalarının ağırlaştığı günlerde yaşanan gelişme, İttifak içindeki tartışmayı yeniden Türkiye merkezine taşıdı.
YUNANİSTAN’IN NATO SOF ETİKETİ YANILTICI BULUNDU
Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan tanıtım videosunda NATO bayrağı bulunmamasına rağmen içerik "NATO SOF" etiketiyle dolaşıma sokuldu.