AK Partili Fuat Oktay son gelişmeleri değerlendirdi: Fransa direksiyonu Türkiye'ye kırdı!

Oktay ve beraberindeki komisyon heyeti, bu hafta Paris'te Fransız Senatosu ve Ulusal Mecliste temaslarda bulundu.

Oktay, Paris'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Paris'te Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Bruno Fuchs, Senato Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cedric Perrin, Ulusal Meclis Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ve bu grubun üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Oktay, görüşmelerde Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ve uluslararası ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Oktay, ziyaret sırasında dışişleri komisyonları bazında farklı bir Fransız Senatosu ve Fransız Ulusal Meclisi ile karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Gerek Fransız Senatosunda gerekse Ulusal Meclisinde gördüğümüz, Fransa'nın Türkiye'ye yaklaşımında radikal bir değişime her birimiz bizzat şahit olduk. 'Yeni bir yaklaşım ve yeni bir hikaye yazalım, yeni bir bakış açısı oluşturalım, bütün olaylara yeniden farklı bir gözle tekrardan bir araya gelelim, değerlendirelim' şeklinde bir pozitif yaklaşımın olduğunu çok net şekilde gördük tüm toplantı boyunca. Ben bundan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim."

Görüşmelerde Ukrayna için Gönüller Koalisyonu çerçevesinde ve Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasında birlikte çalışabileceklerini ve bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı'na (SAFE) dahil olmasıyla alakalı Fransa'nın desteği konusunu ele aldıklarını dile getiren Oktay, şunları vurguladı:

"Gazze'de özellikle Fransa ve Türkiye tezlerinin birbirine çok yaklaştığını görüyoruz. Buradan duyduğumuz memnuniyeti özellikle kendilerine de ifade ettik. Fransa'nın Filistin'i tanımış olması, zaten başlı başına hem Fransa nezdinde hem de Avrupa nezdinde bir değişimin de göstergesi aslında."

"Fransız parlamenterler, iki ülke ilişkilerinde yeni bir hikaye yazmaya hazır"

Oktay, parlamenter diplomasi boyutunda Gazze, Suriye, Lübnan, Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz'le ilgili konularda birlikte nasıl çalışabileceklerini de görüştüklerini söyledi.

Fransız parlamenterlerin iki ülke ilişkilerinde yeni bir hikaye yazmaya hazır olduklarını dile getirdiklerini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, güzel bir haber Türkiye-Fransa ilişkileri açısından. Bunun başlangıcı, somut örneklerinden birisi, sözde soykırım iddiaları. Hatırlarsanız gerek Ermeni sözde 'soykırım' iddiaları ile ilgili, şimdi hiç ortada yokken bir Asuri-Keldani sözde 'soykırım' boyutunda hem Senatoda hem de Ulusal Mecliste alınan kararlar vardı."

Fransız Senatör Christian Cambon başkanlığında Fransa'dan bir heyet Türkiye'ye geldiğinde hiçbir veriye dayanmadan böyle bir karar çıkarmanın doğru olmadığını kendilerine söylediklerini aktaran Oktay, Paris'teki görüşmelerde tarihçilerin "soykırım" iddialarıyla ilgili çalışması gerektiği konusunda fikir birliğinin oluştuğunu anlattı.

Oktay, Paris'teki görüşmelerde TBMM Dışişleri Komisyonunun ve Fransa Ulusal Meclis Dışişleri Komisyonunun "3+3 Modeli" çerçevesinde yeni ortak komisyon kurulmasında hemfikir kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu komisyon, Türkiye ve Fransa'yla ilgili doğrudan sorun alanı olan veya fırsat içeren konuları teknik ve detay çalışsın. Ya çözüm üretsin veya yeni bir perspektif kazandırsın, yeni bir açılım kazandırsın. Bununla alakalı da tekrar bunları alalım, kendi komisyonlarımızda değerlendirelim."

Fransa'da Ulusal Meclis Dışişleri Komisyonunda "uluslararası ilişkiler boyutunda özellikle bölgesel sorunlar ve küresel sorunlarla alakalı Türkiye'nin bir model olduğunun ve uluslararası camianın da bu modeli çalışması gerektiğinin" ifade edildiğini belirten Oktay, verimli geçen Paris'teki görüşmelerin Türkiye-Fransa ilişkilerine de pozitif katkı sağlamasını temenni etti.