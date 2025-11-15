  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme
Gündem Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözleri kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözleri kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözleri kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. Arınç, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede tahliye sürecine dair öne çıkan bazı işaretler verdi. Arınç’ın sözlerinin ardından kamuoyunda “yeni bir adım mı geliyor” soruları yeniden gündeme taşındı.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi davasında hükümlü iş insanı Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti. Arınç, Lider Haber TV’ye verdiği röportajda, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

* İkisi de iyi, Demirtaş'ı biraz zayıflamış gördüm. Tabii Kavala açısından ikinci bir üzüntüm de şudur, eşi bir profesör, Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış Ayşe Buğra Hanımefendi. Onunla da yüz yüze görüşmedik. Ama benim ona saygı duymamın yani eşine bağlılığı yanında, bizim çok değer verdiğimiz Tarık Buğra Han'ın kızı olması. Tarık Buğra yani romanlarıyla bizim gönlümüzde taht kurmuş bir insandır. Düşünce yapısı, şu su, bu su filan bir kenara ki onun en büyük eseri 'Küçük Ağa', sonradan TRT bunu dizi yaptı.

'SANIYORUM ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...'

* Onlar için söyleyeceğim tek şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Bu konuda geçmişte mesajlar verdim ve "İnşallah ben gidinceye kadar, çünkü ben izni bir ay kadar önce almıştım, tahliye olurlar ve evlerinde onları ziyaret eder, bir kahvelerini içerim" demiştim. Bu nasip olmadı ama sanıyorum ki önümüzdeki günlerde artık bu tahliyeler olacaktır.

BAŞAK DEMİRTAŞ 4 GÜN BEKLEMİŞ

Demirtaş'ın da Kavala'nın da tahliyelerini beklediğini vurgulayan Arınç, şöyle devam etti:

* Hatta "Eşim 4 gündür burada tahliye bekliyordu" dedi. "Artık sen git" demiş Selahattin Bey. İnşallah bu gerçekleşirse ondan sonra bir araya geliriz. Ama ikisinde de hiç kimseye karşı bir kin yok, nefret yok. Ben asıl bunu hayret ettim. Şimdi aynı şeye ben maruz kalsam bir çıksam şuradan bana bunu yapanları filan yani normal insan böyle düşünür. 12 Eylül'de Diyarbakır Cezaevi'nde o kadar insanlık dışı muamelelere maruz kaldılar ki, kadınıyla erkeğiyle, onların bir kısmı belki daha çıkmayı düşündü. Bu kısmı sabretti, siyasete girdi. Siyasetteki o sert ve sivri dili kullananların çoğu o eziyeti çekenlerdir. Ama onlardan birisi mesela Ahmet Türk, onu unutmaya çalışıyor. "Ben bu ülkenin bütünlüğü için sadece barışa odaklandım" diyorlar. Çoğu da böyledir. Onlara hepimizin saygı duyması lazım.

Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!
Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!

Dünya

Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!
BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Dünya

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor
Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Gündem

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu
Gündem

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

CHP belediyelerinde skandalların biri bitiyor diğeri başlıyor. Marmaris’in önceki dönem başkanı olan Mehmet Oktay, mevcut belediye başkanı A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23