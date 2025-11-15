  • İSTANBUL
15 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren
Gündem

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Kars’ta Atatürk’e hakaret içerikli paylaşım yapan 20 hesaba erişim engeli getirilirken, sosyal medyaya hukuki düzenleme getirildiği dönemlerde CHP’lilerin “iktidar sosyal medyayı sansürleyecek”, “ifade özgürlüğü baskı altına alınacak”, “muhaliflere nefes aldırılmayacak” şeklindeki çıkışları yeniden gündeme geldi. Kemalistlerin Mustafa Kemal ile ilgili paylaşımları da özgürlük olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği, 5816 nedeniyle verilen cezaları da sansür olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu oldu.

Kars'ta sosyal medya hesaplarından CHP'nin 1'inci Genel Başkanı Mustafa Kemal hakkında "hakaret içerikli paylaşımlarda" bulundukları ileri sürülen 20 hesaba erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye ve adli bilişim çalışmaları gerçekleştirdi.

 

Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden Gazi'ye "hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulan" 20 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.

Bu sosyal medya hesapları Kars Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla kapatılırken, şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

