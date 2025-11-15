  • İSTANBUL
Aynı aileden 3 kişi ölmüştü! Gıda faciası olayıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul'da üç kişinin ölümüne sebep olan gıda zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturma büyütülüyor. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7 kişiye yükseldi.

İstanbul'da gıda zehirlenmesi nedeniyle ikisi çocuk 3 kişinin ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, otel çalışanı 3 kişi gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Yetkililer, olaya ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

 

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

 

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

