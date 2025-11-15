"Memleket Aşkıyla 350 bin yuva tamam" Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

  • İSTANBUL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki asrın ihya çalışmaları kapsamında 350 bininci konutun teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle, ağır yıkımın izlerinin silindiği Adıyaman'da, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da yapılacak törenle deprem bölgesinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısının 350 bin 178'e yükseleceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Her karışı tarih, her adımı sabır ve inançla dolu Adıyaman'ı bir kere daha hürmetle selamlıyorum. Bugün yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu bereketli topraklarıyla medeniyetlere beşiklik etmiş Adıyaman'da siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız.

 

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN SİZİN İÇİN ÇALIŞIYOR, ADETA ÇIRPINIYORUZ"

Bizim millete, ülkeye hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok. Bakın şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz, biz taş üstüne taş koymanın peşindeyiz. Sizler de çok iyi görüyorsunuz... Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, adeta çırpınıyoruz.

11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

"MİLLET VE DEVLET OLARAK ÇOK ZOR BİR İMTİHANLA SINANDIK"

Asrın felaketinde Adıyamanla birlikte 11 ilimiz zarar gördü, bir kez daha deprem şehitlerimize rahmet diliyorum. Millet ve devlet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık.

 

"SİYASİ RANT HESABI YAPAN VİCDANSIZLAR ÇIKTI"

Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi, siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı sahnelere şahitlik ettik, seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip, bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Biz deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, elimizi buralardaki çalışmadan bir an olsun çekmedik. Taleplerinize kulaklarımızı tıkamadık.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: HER GÜN BİR YALANI ORTAYA ÇIKIYOR!

(Ana muhalefete tepki) Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye'yi uyum içerisinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun. Çıkıyor hergün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak? Şurası bir gerçek CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan bu uslubu en çok da CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir.

 

