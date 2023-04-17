Mardin'de gençlere istihdam sağlayacak 11 fabrikadan biri açıldı

Doğu illerindeki gençlerin kendi illerinde ve ailelerinin yanında çalışmasını sağlamak için önemli bir proje daha ciddi yol aldı.

"Çalışan ve Üreten Gençler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler" programı kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentte 11 tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatılmıştı.

Kentte kurulacak fabrikalardan 10'unun 3 bin metrekare, 1'inin ise 10 bin metrekare büyüklüğünde. Bu 11 fabrikada 3 bin kişiyi istihdam edilmesi hedeflendi.

11 fabrikadan 5'inin yapımı tamamlandı

Mardin'e kazandırılacak 11 fabrikadan 5'inin yapımı tamamlandı.

Derik ilçesinde 130 genç işe kavuştu

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Derik ilçesinde kurulan fabrika ise faaliyete geçti. Derik ilçesine kazandırılan, 130 gencin işe kavuştuğu tekstil fabrikasında üretim başladı.

Sıra Merkez Artuklu ilçesindeki fabrikalarda

Merkez Artuklu ilçesinde kurulumu biten 4 fabrikanın 2 hafta içinde üretime başlaması planlanıyor.

Diğer ilçeler de sırada

Dargeçit, Mazıdağı, Midyat, Savur, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde 5 fabrikanın inşası sürerken, Artuklu'da 10 bin metrekare alana kurulacak fabrikanın yapımına gelecek günlerde başlanacak.

Gençler önce eğitime katıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneğince düzenlenen eğitimlere katılan gençler, bu fabrikalarda istihdam edilecek.

"Gençlere güzel imkanlar sağlayacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin'in önemli bir genç nüfusa sahip olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle kurulacak fabrikaların özellikle gençlere güzel imkanlar sağlayacağını belirtti.

Demirtaş, Derik ilçesinde faaliyete başlayan ve ilk etapta 130 gencin istihdam edildiği fabrikaya ilişkin, "Burası daha önce bir buğday pazarıydı. Burayı bir fabrikaya dönüştürdük." dedi.