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Yerel Mardin'de Gazze için sabah namazı buluşmaları sürüyor
Yerel

Mardin'de Gazze için sabah namazı buluşmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-29 11:09:00 -
Mardin'de Gazze için sabah namazı buluşmaları sürüyor

Siyonist işgal çetesinin Gazze halkına yaşattığı soykırım nedeniyle sabah namazında bir araya gelen Mardinliler, dua ederek Filistinli Müslümanlara destek çıkmaya devam ediyorlar.

Siyonist işgal çetesinin Gazze halkına yaşattığı soykırım nedeniyle sabah namazında bir araya gelen Mardinliler, dua ederek Filistinli Müslümanlara destek çıkmaya devam ediyorlar.

3 aya yakın bir zamandır Gazze'yi bombardıman altında tutarak binlerce Gazzeli bebek, çocuk, kadın demeden bombalarla katleden işgalci terörist şebekeye tepkiler devam ediyor.

Cuma günü sabah namazında Şakir Nuhoğlu Camiisinde buluşan Mardinliler namaz sonrası yapılan duaya âmin diyerek Filistinlilere desteklerini gösteriyorlar.

Namaz öncesi şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz çıkışında Mardin Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulundu. (İLKHA)
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