  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Küçük çocuk ve Mutfi Menk arasında geçen dini sohbet duygulandırdı

CHP'nin Sözcüsü İsmail Saymaz'dan bomba 'liste' eleştirisi!

Utanın Kılıçdaroğlu ve ortakları! Ümit Özdağ'dan HDP standında tokat gibi sözler!

Nevado del Ruiz Yanardağı’nda sismik aktivite arttı! Alarm verildi

Altın fiyatları! Altına yatırım yapmayı bekleyenler: Altın yatırımı, fırsat zamanı geldi mi? Yeni tahmin yapıldı!

İnşaat işçilerinin gülümseten anları viral oldu! Ustayı demirlerin arasında unuttular

Yunan ağzıyla konuşan Merdan Yanardağ TCG Anadolu'yu hedef aldı

Rusya pazarında Türkiye risk analizi: Türk otelcileri bekleyen tehlike! Türkiye’ye tehdit gibi uyarı

LGBT destekçisi Berna Laçin oyunun rengini belli etti

İsrail'den Mescid-i Aksa yasak yapma kararı: Yahudilerin girişi yasaklandı! Bayrama kadar durdurdular
Yerel Mardin’de feci kaza! Araç böyle takla attı
Yerel

Mardin’de feci kaza! Araç böyle takla attı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 11:03:00 -
Mardin’de feci kaza! Araç böyle takla attı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde havanın yoğun sisli olmasıyla bir araç kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde havanın yoğun sisli olmasıyla bir araç kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Park'ı Mevkii'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, havanın yoğun sisli olmasıyla birlikte kimliği öğrenilmeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 20 AKY 24 plakalı araç kaldırımlara çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken durumu gören halkın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23