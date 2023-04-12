Mardin’de feci kaza! Araç böyle takla attı
Mardin merkez Artuklu ilçesinde havanın yoğun sisli olmasıyla bir araç kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde havanın yoğun sisli olmasıyla bir araç kaza yaparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Park'ı Mevkii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, havanın yoğun sisli olmasıyla birlikte kimliği öğrenilmeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 20 AKY 24 plakalı araç kaldırımlara çarparak takla attı.
Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken durumu gören halkın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)