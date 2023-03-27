Mardin’de feci kaza!
Mardin’in Artuklu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücü sahibi bariyerlere çarpmasıyla hafif yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Artuklu ilçesi Kızıltepe Bulvarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre havanın sisli olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 YM 173 plakalı araç bariyerlere çarptı.
Olayda araç sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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