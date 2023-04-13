  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mardin’de elektrik panosu böyle alev aldı
Yerel

Mardin’de elektrik panosu böyle alev aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:04:00 -
Mardin’de elektrik panosu böyle alev aldı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle elektrik panosu birden alev aldı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan direğe bağlı bir elektrik panosunda gece saat 02.30’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının Mardin’de 2 gündür yağan yağmurun etkisiyle çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın kısa sürede büyüyerek elektrik panosunu tamamen sardı. Mahalle sakinleri, çıkan yangında paniğe neden oldu. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23