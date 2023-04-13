Mardin’de elektrik panosu böyle alev aldı
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle elektrik panosu birden alev aldı.
Olay, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan direğe bağlı bir elektrik panosunda gece saat 02.30’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının Mardin’de 2 gündür yağan yağmurun etkisiyle çıktığı tahmin ediliyor.
Yangın kısa sürede büyüyerek elektrik panosunu tamamen sardı. Mahalle sakinleri, çıkan yangında paniğe neden oldu. (İLKHA)