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Yerel Mardin'de ekmek arası uyuşturucu: Kilolarca esrar ele geçirildi
Yerel

Mardin'de ekmek arası uyuşturucu: Kilolarca esrar ele geçirildi

Mardin'de ekmek arası uyuşturucu: 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2022-02-10 12:25:00 - 2022-02-10 12:26:42
Mardin'de ekmek arası uyuşturucu: Kilolarca esrar ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat- Batman karayolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çuvalın içerisinde ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar buldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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