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Gündem Mardin'de dehşete düşüren olay
Gündem

Mardin'de dehşete düşüren olay

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:22:00 -
Mardin'de dehşete düşüren olay

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Alınan bilgiye göre, Karaalanı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan N. E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.
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