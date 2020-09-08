  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi
Aktüel

Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:29:41 -
Mardin'de bir araçta 117 sikke ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de bir araçta yapılan aramada 117 gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde iki kişinin hafif ticari araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları aracı Mardin-Midyat kara yolunda Kabala Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Ş.B'nin el çantasında 117 tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen gümüş sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır
Siyaset

Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Erd..
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı