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Yerel Mardin'de aranan 19 şüpheli tutuklandı
Yerel

Mardin'de aranan 19 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:39:00 -
Mardin'de aranan 19 şüpheli tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 25-31 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada aralarında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 58 zanlının yakalandığı belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliden 19'u tutuklandı. (İLKHA)

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