Mardin'de aranan 19 şüpheli tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, 25-31 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada aralarında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 58 zanlının yakalandığı belirtildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliden 19'u tutuklandı. (İLKHA)