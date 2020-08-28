Mardin'de aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı
Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aidat anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.
İddiaya göre, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanda aidatı fazla bulan ev sahibi ile yönetici ve kapıcı tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşüp dışarıya taşması üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.
Kavga ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.