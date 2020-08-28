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Aktüel Mardin'de aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı
Aktüel

Mardin'de aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı

Kavga ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:09:32 -
Mardin'de aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aidat anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

İddiaya göre, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanda aidatı fazla bulan ev sahibi ile yönetici ve kapıcı tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşüp dışarıya taşması üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

Kavga ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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