  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı
Aktüel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Vali Demirtaş: - "Vatandaşlarımızın artık buna alıştıklarını, maske kullandıklarını, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:23:01 -
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceledi, vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ile Kızıltepe ilçesindeki denetimlere katıldı.

Şahkulubey Caddesi'nde, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleyen Demirtaş, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara tedbirlere devam etmelerini belirterek, teşekkür etti.

Denetimlerin ardından AA muhabirine açıklama yapan Demirtaş, koronavirüsle etkin mücadele edebilmek için herkesin birbirine destek olması gerektiğini söyledi.

Toplumdaki duyarlılığı da görebildiklerini ifade eden Demirtaş, "Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı denetliyoruz. Vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, daha duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Ne mutlu ki vatandaşlarımızın artık buna alıştıklarını, maske kullandıklarını, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Ortaç, maske takılmasının önemine değinerek, tedbirlere uyulması konusunda bu tür denetimlerin de etkili olduğunu belirtti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor
Dünya

Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşacağını düşünüyor

ABD Başkanı Trump, Filistin ve Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıkladı.
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze n..
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı