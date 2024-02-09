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Yerel Mardin Valisi Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
Yerel

Mardin Valisi Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-02-09 19:03:00 -
Mardin Valisi Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eroğlu, Yüce, Sultanköy, Yayla ve Özlüce Mahalleleri muhtarları ve sakinleriyle buluştu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eroğlu, Yüce, Sultanköy, Yayla ve Özlüce Mahalleleri muhtarları ve sakinleriyle buluştu.

Yüce Mahallesinde bulunan Sultan Şeyh Musa Camii ve Külliyesinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akkoyun, cami avlusundaki çocuklar ve yaşlılarla sohbet etti.

Vali Akkoyun, burada bulunan Sultan Şeyh Musa Mahin El-Mardini'nin türbesini ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Mardin Valisi, kırsal Özlüce Mahallesinde, Özlüce, Eroğlu, Yüce, Sultanköy ve Yayla mahalleleri muhtarları ile mahalle sakinleriyle buluştu.

Mahalle muhtarları ve vatandaşları dinleyerek talep, ihtiyaç ve önerilerini dinledi.
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İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yaptıkları ziyaretlerde temel amaçlarının vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sohbet etmek, ihtiyaç ve talepleri bire bir dinlemek olduğunu belirten Vali Akkoyun, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözümleri yerinde yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'de değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayan Vali Akkoyun; "Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Burada bir zihniyet değişimi de oldu. Nasıl oldu? 15, 20 yıl önce bir kurum yöneticisiyle görüşmek, randevu almak ne kadar zordu, hepimiz biliyoruz. Ama bugün ilimizin valisi, kaymakamlarımız, tüm kurum temsilcilerimiz vatandaşlarımızın ayağına giderek ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinliyor. Bizler, sizler için çalışıyoruz. Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmeti sunmak için çalışıyor. Mardinli hemşehrilerim kamu hizmetinin en kalitelisine layıktır. Kaliteli hizmeti sunarken hızlı olmasına da dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu. (İLKHA)

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