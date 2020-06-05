Mardin Ömerli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerle birlikte; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 60 adet M-16 fişeği, 8 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska, 1 adet şarjörlük, 1 adet telsiz, 1 adet pil bloğu ele geçirildiği bildirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.