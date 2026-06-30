Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı
Hayal güçlerini üretken fikirlerle bütünleştirip atık ürünleri, doğa sevgisini ve çevre hassasiyetini anlatan tasarımlara dönüştürdüler. Göz kamaştıran tasarımları Diyarbakır'da hocalarının ödev vermesi üzerine Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri yaptı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, doğada bulunan atık malzemeleri benzersiz tasarımlara dönüştürdü. Kuru dallardan kozalaklara kadar birçok doğal unsurun kullanıldığı çalışmalar, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik mesajlarıyla beğeni topladı.