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Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

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Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Hayal güçlerini üretken fikirlerle bütünleştirip atık ürünleri, doğa sevgisini ve çevre hassasiyetini anlatan tasarımlara dönüştürdüler. Göz kamaştıran tasarımları Diyarbakır'da hocalarının ödev vermesi üzerine Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri yaptı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, doğada bulunan atık malzemeleri benzersiz tasarımlara dönüştürdü. Kuru dallardan kozalaklara kadar birçok doğal unsurun kullanıldığı çalışmalar, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik mesajlarıyla beğeni topladı.

#1
Foto - Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Temel Tasarım 2 dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalarla doğaya farklı bir pencereden bakılabileceğini ortaya koydu. Doğada bulunan atık malzemelerin kullanıldığı üç boyutlu tasarımlar, hem estetik yönleri hem de taşıdıkları çevresel mesajlarla dikkat çekti. Öğrencilerden, doğada bulunan ve çoğu zaman değersiz görülen malzemeleri kullanarak kendi doğa algılarını yansıtan maketler oluşturmaları istendi. Kuru dallar, dökülmüş yapraklar, kozalaklar, taşlar, ağaç kabukları ve çeşitli bitki kalıntıları, genç mimar adaylarının özgün yorumlarıyla özgün tasarım çalışmalarına dönüştü.

#2
Foto - Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Hazırlanan projelerde doğanın döngüsel yapısı, insan ve çevre arasındaki ilişki ile ekolojik dengenin korunması gibi temalar ön plana çıktı. Bazı çalışmalar yaşamın sürekliliğine vurgu yaparken, bazıları çevresel sorunlara dikkat çeken güçlü görsel anlatımlar sundu. Çalışma sürecinde öğrenciler, tasarımın temel unsurları arasında yer alan denge, ritim, kompozisyon, doku ve mekânsal ilişki gibi kavramları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Doğal atık malzemelerin kullanılması ise öğrencilerin sınırlı kaynaklarla üretim yapabilme ve üretken düşünme becerilerini geliştirdi.

#3
Foto - Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Mimarlık eğitiminde gözlem gücünün önemine dikkat çeken uygulama, doğada yer alan her unsurun doğru bakış açısıyla bir tasarım öğesine dönüşebileceğini ortaya koydu. Öğrenciler, çevrelerinde bulunan doğal malzemeleri yeniden değerlendirerek hem estetik hem de işlevsel tasarım yaklaşımları geliştirdi.

#4
Foto - Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Çalışmaların öne çıkan yönlerinden biri de sürdürülebilirlik anlayışını merkeze alması oldu. Günümüzde çevre dostu tasarım yaklaşımlarının öneminin giderek arttığına dikkat çeken akademisyenler, öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin geleceğin mimarlarının çevresel duyarlılıkla yetiştiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

#5
Foto - Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Demet Aykal, gerçekleştirilen uygulamanın mimarlık eğitiminin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını gösterdiğini ifade ederek, çevresel farkındalık, üretkenlik ve eleştirel düşünmenin de eğitim sürecinin önemli parçaları arasında yer aldığını vurguladı.

#6
Foto - Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Ortaya çıkan tasarımlar, doğanın sessiz dilini görünür kılan ve izleyenleri çevre konusunda düşünmeye davet eden çalışmalar olarak değerlendirilirken, genç mimarların doğa sevgisi ve çevre hassasiyeti takdir topladı. Öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği özgün tasarımlar, sürdürülebilir bir gelecek için sanat ve mimarlığın birlikte nasıl güçlü bir farkındalık oluşturabileceğini gözler önüne serdi.

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