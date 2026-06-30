Diyarbakırlı genç mimarların doğa sevgisi! Hocalar ödev verdi, onlar şaheser yaptı

Hazırlanan projelerde doğanın döngüsel yapısı, insan ve çevre arasındaki ilişki ile ekolojik dengenin korunması gibi temalar ön plana çıktı. Bazı çalışmalar yaşamın sürekliliğine vurgu yaparken, bazıları çevresel sorunlara dikkat çeken güçlü görsel anlatımlar sundu. Çalışma sürecinde öğrenciler, tasarımın temel unsurları arasında yer alan denge, ritim, kompozisyon, doku ve mekânsal ilişki gibi kavramları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Doğal atık malzemelerin kullanılması ise öğrencilerin sınırlı kaynaklarla üretim yapabilme ve üretken düşünme becerilerini geliştirdi.