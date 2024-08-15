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Spor Marco Reus Los Angeles Galaxy’de
Spor

Marco Reus Los Angeles Galaxy’de

Yeniakit Publisher
2024-08-15 11:43:00 -
Marco Reus Los Angeles Galaxy’de

Alman yıldız Marco Reus'un Los Angeles Galaxy ile anıldığına dair haberlerin çıkmasından haftalar sonra MLS temsilcisiyle anlaştı.

35 yaşındaki Reus, son birkaç yılda MLS kadrosuna katılan en son deneyimli uluslararası yıldız oldu. MLS kadrosunda Inter Miami'den Lionel Messi, Jordi Alba ve Luis Suarez ile Los Angeles FC'den Olivier Giroud gibi isimler yer alıyor.

Reus, 2012'de memleketi Borussia Dortmund'a katılmadan önce Alman takımları Rot Weiss Ahlen (2007-09) ve Borussia Monchengladbach'ta (2009-12) oynadı. Bu bahara kadar Dortmund'da kaldı, 294 maça çıktı ve 120 gol attı.

2017 ve 2021 yıllarında Borussia Dortmund'un Almanya'nın en büyük kupası olan DFB-Pokal'ı kazanmasında rol oynadı ve 2013, 2014 ve 2019 yıllarında Almanya Süper Kupası'nı kazanan takımlarda yer aldı.

Reus, Alman milli takımı için 48 maçta oynadı ve 15 gol kaydetti. 2014'te Almanya'nın Dünya Kupası'nı kazanan takımında yer almasını engelleyen bir sakatlıktan sonra, 2018 Dünya Kupası'nda yer aldı. Ayrıca 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin takımının bir parçasıydı.
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Galaxy (14-5-7, 49 puan) Major League Soccer'ın Batı Konferansı'nda LAFC'nin iki puan önünde ilk sırada yer alıyor. 8 Ağustos'ta Lig Kupası'nda Seattle Sounders'a 3-1 yenildikten sonra, Galaxy 24 Ağustos'ta Atlanta United'a karşı bir iç saha maçıyla MLS normal sezon oyunlarına geri dönüyor.

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