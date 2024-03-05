Marco Reus için Türkiye iddiası

Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Borussia Dortmund'da Marco Reus sezon sonunda takıma veda edebilir.

Tecrübeli oyuncununun geleceğinin henüz netleşmediği belirtilirken Reus'a Almanya dışından birçok takımın ilgisinin olduğu belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde Marco Reus'un kariyerine bir süre ara verip sonra devam etmek istemediği, Bundesliga dışından da bir takımla anlaşabileceği belirtildi.

Haberde, Reus'un transferine ilişkin, "Türkiye'den ve MLS takımlarından yoğun bir ilgi var." ifadeleri kullanıldı.

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Marco Reus, Borussia Dortmund altyapısından yetiştikten sonra Rot Weiss Ahlen'e transfer oldu.

Burada 3 yıl forma giyen Reus, 2009'da Gladbach'la sözleşme imzaladı.

Reus, 2012'de Borussia Dortmund'a transfer olurken burada 5 kupa kazandı.