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Spor Marcelo'dan Trabzonspor açıklaması
Spor

Marcelo'dan Trabzonspor açıklaması

Süper Lig'de lider durumda bulunan bordo-mavililer, sol bek operasyonu kapsamında Marcelo ile iletişime geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 00:54:00 -
Marcelo'dan Trabzonspor açıklaması

Kadrosuna kaliteli bir sol bek katmak isteyen Trabzonspor, büyük ses getirecek bir transfer girişiminde bulundu. Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

61 Saat'in haberine göre, oyuncu cephesi, tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirerek Trabzonspor kulübüne dönüş yaptı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz" cevabını verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 Milyon Euro seviyelerinde bir rakam önerdiği ifade edildi.

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